Vlahovic Juve, l’attaccante verso l’addio: ingaggio troppo alto e scenari già scritti per l’estate

Vlahovic Juve, bianconeri al bivio: ostacolo ingaggio e ipotesi di addio a fine stagione. Tutti gli aggiornamenti di mercato

Il nome di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 e miglior realizzatore della Juventus, campeggia in cima alla lista dei giocatori in scadenza nel 2026. La sua situazione contrattuale rappresenta un vero e proprio paradosso: il calciatore più decisivo della rosa rischia di lasciare il club a parametro zero, chiudendo un ciclo costato oltre 90 milioni di euro al momento del suo arrivo dalla Fiorentina.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro del bomber è ormai lontano da Torino. Una separazione che, seppur dolorosa, appare inevitabile e segnerà la fine di una delle operazioni più onerose e discusse del recente calciomercato bianconero.

Il nodo contratto: cifre fuori scala

Il cuore del problema è legato al contratto firmato nel gennaio 2022. L’accordo prevede un ingaggio a salire che in questa stagione ha raggiunto il suo massimo: 12 milioni di euro netti, equivalenti a oltre 22 milioni lordi. Una cifra che non rientra più nei parametri di sostenibilità economica della Juventus, impegnata in una politica di riduzione dei costi.

La dirigenza non intende proseguire su questa strada e ha di fatto congelato ogni trattativa per il rinnovo. Una scelta che, inevitabilmente, si riflette anche sul campo: nonostante i gol e le prestazioni convincenti, Vlahovic non gode di una fiducia totale da parte del tecnico Igor Tudor, che spesso lo ha relegato in panchina, segnale di un progetto tecnico già proiettato oltre la sua figura.

Un addio che libera risorse

Con il rinnovo bloccato, le strade di Vlahovic e della Juventus sembrano destinate a separarsi naturalmente alla scadenza del contratto. Per il club, la sua uscita rappresenterà un sollievo economico: liberarsi di un ingaggio così pesante consentirà di recuperare decine di milioni di euro da reinvestire in un progetto più sostenibile e competitivo.

Vlahovic sul mercato internazionale

Per l’attaccante serbo, invece, si aprirà un nuovo capitolo. A 26 anni, nel pieno della maturità calcistica, Vlahovic diventerà uno dei profili più ambiti del mercato internazionale. Un centravanti di razza, libero da vincoli contrattuali, pronto a raccogliere l’interesse dei principali club europei. In particolare, le squadre di Premier League sembrano già pronte a muoversi per assicurarsi le sue prestazioni.