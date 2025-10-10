Di Gregorio Juventus: se arriva Maignan, per lui si aprono le porte dell’Inghilterra! Tutti i dettagli

Di Gregorio Juventus, arriva una suggestione che cambia tutto: il portiere bianconero verso un futuro in Premier League

La suggestione Mike Maignan infiamma il calciomercato della Juventus e apre inevitabilmente un interrogativo sul futuro di Michele Di Gregorio. L’attuale numero uno bianconero, arrivato per raccogliere l’eredità di Szczesny, sembrava destinato a difendere i pali della squadra fino al 2029, forte di un contratto lungo e di un percorso fatto di 54 presenze e 22 clean sheet. Tuttavia, l’ombra del portiere francese del Milan rischia di cambiare radicalmente lo scenario.

Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, l’interesse della Juventus per Maignan non nasce da una bocciatura di Di Gregorio, ma dalla volontà di cogliere un’occasione irripetibile di mercato. L’obiettivo della dirigenza è quello di alzare il livello tecnico e soprattutto il tasso di personalità e leadership della rosa, qualità che il francese incarna come pochi altri. Igor Tudor ha sempre difeso il suo portiere, anche dopo qualche prestazione meno brillante, e la recente panchina in Champions è stata spiegata come semplice turnover. Ma davanti a un’opportunità come Maignan a parametro zero, ogni certezza può vacillare.

Il futuro di Di Gregorio, in caso di arrivo del francese, potrebbe dunque spostarsi oltre Manica. La Premier League lo osserva da tempo e non è un mistero che in passato club di primissima fascia, come il Manchester City, abbiano valutato il suo profilo prima di virare su altre soluzioni. Questo conferma come l’ex Monza abbia un mercato solido e credibile in Inghilterra, pronto ad accoglierlo qualora la Juventus decidesse di puntare su Maignan.

Il bivio è chiaro: da una parte la continuità con un portiere giovane e in crescita, dall’altra l’occasione di affidarsi a uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale. La Juventus riflette, consapevole che ogni scelta avrà conseguenze decisive non solo sul campo, ma anche sul futuro di Di Gregorio, che potrebbe presto trasformarsi da titolare bianconero a protagonista in Premier League.