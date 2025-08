Vlahovic Milan, i rossoneri prova il colpo! Proposta quella contropartita: ecco la risposta dei bianconeri, i dettagli

Vlahovic Milan, i rossoneri adesso provano l’affare! Proposta una contropartita tecnica: ecco la risposta dei bianconeri

Il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, continua a essere uno dei temi caldi del mercato estivo. Reduce da una stagione altalenante con la Juventus, dove ha alternato buone prestazioni a momenti di difficoltà, il centravanti è al centro delle valutazioni della dirigenza bianconera e degli interessi di diversi top club europei. Tra questi, secondo quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando su X, figura anche il Milan, pronto a sondare il terreno per un’operazione ambiziosa.

La posizione della Juventus: apertura alla cessione, ma solo alle giuste condizioni

Damien Comolli, Direttore Generale della Juventus, ha chiarito la posizione del club: «Di fronte alla giusta offerta per noi e per il giocatore, Vlahovic potrebbe partire». Una dichiarazione che apre ufficialmente alla possibilità di cessione, ma solo a fronte di proposte concrete e vantaggiose. Il Milan avrebbe messo sul tavolo un’offerta composta da 10 milioni di euro più il cartellino di Ismael Bennacer, centrocampista algerino classe 1997, valutato tra i 10 e i 15 milioni. Tuttavia, la Juventus sembra preferire soluzioni più dirette, ovvero offerte interamente cash.

Strategie di mercato e incastri: da Kolo Muani a Sancho

La cessione di Vlahovic potrebbe sbloccare altri movimenti di mercato. Il club torinese mantiene vivi i contatti con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, attaccante francese classe 1998, che potrebbe rappresentare il sostituto ideale. Inoltre, l’eventuale partenza del serbo libererebbe spazio salariale per puntare su Jadon Sancho, esterno inglese in uscita dal Manchester United. Anche Douglas Luiz, centrocampista brasiliano, potrebbe lasciare Torino per facilitare nuove operazioni.

Il Milan insiste, ma la Juve non fa sconti

Il Milan resta alla finestra, ma la Juventus non sembra intenzionata a svendere il suo numero 9. La valutazione di Vlahovic si aggira intorno ai 40 milioni di euro, senza contropartite tecniche. Il futuro dell’ex Fiorentina è ancora incerto, ma ogni proposta verrà analizzata con attenzione nelle prossime settimane.