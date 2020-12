Vlahovic: «Paura di tirare il rigore? No, altrimenti non avrei giocato a calcio»

Dusan Vlahovic ha parlato a fine primo tempo del match contro il Verona: queste le parole dell’autore del momentaneo 1-1

Dusan Vlahovic ha parlato alla fine del primo tempo del match contro il Verona. Queste le parole dell’autore del momentaneo 1-1.

«Certo che non ho paura, altrimenti non giocavo a calcio. Comunque dobbiamo continuare così e cercare di vincere. Penso che ci riusciremo perché lo spirito e la personalità sono giuste. Match nervoso? No, la partita è così e noi dobbiamo essere sempre sul pezzo. Il Verona è forte. Se non entri così non riesci a vincere»