Volpi in esclusiva a Sampnews24: «Ecco il ricordo più bello del mio percorso a Genova. Sulla lotta scudetto in Serie A la penso così»

Sergio Volpi in esclusiva a Sampnews24: «Ecco il ricordo più bello del mio percorso a Genova. Sulla lotta scudetto in Serie A…»

Sergio Volpi ha affrontato diversi temi legati sia al presente della squadra di Angelo Gregucci sia ai ricordi della sua lunga esperienza in blucerchiato. Con quasi duecento presenze e sei stagioni da protagonista, l’ex centrocampista è rimasto una figura simbolo per la Sampdoria e per la piazza di Genova. In esclusiva su Sampnews24, ha condiviso con noi le sue impressioni sul calciomercato doriano e sul momento che sta attraversando la formazione ligure. Ecco le sue parole:

L’acquisto di Salvatore Esposito ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, spento dall’infortunio muscolare che ha riportato. Che ne pensa di lui e quanto mancherà a Gregucci?

«Mancherà sicuramente a Gregucci, la sua è un’assenza importante! Nella sua breve carriera, dato che è ancora giovane, ha fatto dei campionati importanti come alla Spal e allo Spezia. E’ un giocatore di valore che dovrà recuperare prima possibile per il bene della Sampdoria, dovrà dare la sua esperienza e la sua personalità a questa squadra. Spero che torni prima possibile».

Qual è il ricordo più bello che ha del suo percorso alla Sampdoria?

«Il primo ricordo che è legato al momento prima della partenza per il ritiro estivo nel 2002. Ero appena arrivato e ci fu la presentazione a Marassi, era la squadra che avrebbe dovuto affrontare il campionato di Serie B.. Pioveva ma c’erano 20 mila persone, è una cosa che ho sempre in testa. Sono stati sei anni tutti positivi, nel primo siamo tornati in Serie A e abbiamo vinto i tre derby. Quello è stato un anno fantastico e poi ci siamo confermati in Serie A, il tutto arrivando poi in Europa League da quinti e sfiorando lo spareggio per la Champions! Sono stati sei anni molti importanti e belli per la mia carriera».

Inter, Milan e Napoli si sta contenendo lo scudetto, chi vedi favorito dopo 11 partite? La Juve riuscirà a riavvicinarsi alle prime 4 posizioni? La Lazio è già esclusiva dalla corsa all’Europa?

«Per il livello della rosa io vedo l’Inter favorita e appena sotto il Napoli, poi c’è da dire che il Milan non dovendo fare le coppe europee può lavorare in una certa maniera. I rossoneri possono riposare un po’ di più rispetto a Inter e Napoli, le quali giocano ogni tre giorni e sono impegnate tra viaggi e cose simili. Detto ciò la favorita resta l’Inter sulla carta! La Juventus penso che in questo momento sia un gradino sotto rispetto a Napoli ed Inter, potrà lottare al massimo per un posto in Champions League. Per quanto riguarda la Lazio vedo un po’ di difficoltà a livello societario e pensando al calciomercato che stanno facendo. Molti giocatori se ne sono andati, ricostruire e ripartire da zero non è mai semplice. Il calcio è talmente strano che tutto può succedere, però tra Roma, Atalanta e la sorpresa Como – che gioca molto bene – vedo difficile che la Lazio possa qualificarsi per le coppe europee. Questo senza dimenticare il Bologna che è anch’essa una buona squadra, è tutto aperto in quella zona e per lo scudetto faccio ancora il nome dell’Inter».

