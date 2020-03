Volpi: «Quasi impossibile che si possa riprendere e portare a termine il campionato»

Sergio Volpi ha parlato del difficile momento che sta vivendo l’Italia ai microfoni di Sampnews24. Le sue parole

Dall’emergenza Coronavirus al taglio degli stipendi in Serie A, l’ipotesi playout e la situazione della Sampdoria. Sergio Volpi affronta questi temi ai microfoni di SampNews24.com. Le sue parole.

RIPRESA – «In questo momento è dura dura parlare di calcio, quando ci si trova in una situazione del genere. Comunque penso che sia estremamente difficile che si possa riprendere il campionato di Serie A e portarlo a termine. Ad oggi sono altre priorità, come quella della salute dei cittadini, che valgono molto di più del calcio in questo momento».