Voti Parma-Lecce: Krstovic e Pierotti dominano, Helgason ispira. Giampaolo ha idee e può fare a meno di Dorgu

Tutti i voti ed i giudizi sulla prestazione del Lecce sul campo del Parma nell’ultima giornata di Serie A, culminata con la vittoria per 3-1

La vittoria del Lecce a Parma ha molti significati per i salentini. Intanto l’aver battuto fuori casa una concorrente diretta. L’avere fatto un passo in avanti rilevante verso la salvezza. Infine, avere goduto di una meravigliosa prestazione del proprio bomber principale: Krstovic al Tardini ha raggiunto quota 7 gol e 3 assist, funzionando come non mai. Non è stato il solo ed ecco, secondo La Gazzetta dello Sport, chi si è meritato il 7 in pagella o qualcosa di più tra i vincitori.

KRSTOVIC – voto 7,5: «Strepitoso come sale in cielo sull’1-1, bravo a mandare in porta Pierotti. Anche un gol annullato per un fuorigioco millimetrico».

PIEROTTI – voto 7,5: «Si presenta due volte davanti a Suzuki e lo infila due volte: decisivo».

HELGASON – voto 7: «Bravo a muoversi tra le linee, assist perfetto per la testa di Krstovic».

GIAMPAOLO – voto 7: «Con il gioco e con le idee si vincono le partite. Anche quando va in svantaggio e senza la qualità di Dorgu, che va a Manchester».