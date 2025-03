Voti Parma-Torino, il caso di Milinkovic che oscilla tra due voti molto diversi. Vanoli sufficiente, nulla di più

Voti Parma-Torino, i giudizi dei quotidiani per la prestazione granata dopo il pareggio per 2-2 arrivato al Tardini. I dettagli

Due volte in vantaggio, due volte ripreso: il Toro a Parma non va oltre il 2-2, pur giocando una buona gara. Ecco un’analisi sui quotidiani di Urbano Cairo a proposito del giocatore che non ha messo d’accordo chi li valuta, con voti e visioni piuttosto differenti.

MILINKOVIC – Il Corriere della Sera si limita a un normalissimo 6: «Si lascia scappare un pallone sanguinoso, ma poi rimedia con un tocco d’istinto e con la collaborazione di Adams e della traversa. Non ha colpe sui due gol di Pellegrino». La Gazzetta dello Sport ha tutt’altra idea e lo considera meritevole del 7: «Intervento salva-risultato allo scadere del primo tempo: grande murata su Bonny quando il Toro è avanti 0-1. Sul gol non ha colpe».

Chi invece mette d’accordo tutti è Paolo Vanoli che riceve il 6 da entrambe le testate. Per il giornale politico il giudizio è questo: «Primo tempo ottimo, ripresa rivedibile. Il Toro si fa riprendere due volte, dando per archiviata la pratica. Non sfata il tabù della terza vittoria consecutiva». Per la Rosea «Vittoria sfumata all’82’: grosso rammarico. Primo tempo ok, calo nella ripresa. I cambi non incidono, nel finale (sull’1-2) non si chiude a 5».