VOTI&STATS – Spezia Lazio, Semplici ha 5 giocatori che si salvano

Un ottimo inizio, con la sensazione di essere nella serata giusta. Ma dopo l’accensione immediata, la macchina spezzina si è spenta

Un ottimo inizio, con occasioni corpose e la sensazione di essere nella serata giusta. Ma dopo l’accensione immediata, la macchina spezzina si è spenta e la Lazio ha avuto buon gioco a vincere 3-0. Dimostrando che Maurizio Sarri aveva fatto bene a ingigantire le difficoltà alla vigilia, i suoi l’hanno presa sul serio. Adesso la classifica per Semplici si è appesantita: in attesa di scoprire cosa farà il Verona, anche la Cremonese si è riguadagnata il diritto a sperare, il quartultimo posto dei liguri è sotto attacco. I numeri di ieri consentono qualche forma di ottimismo? Andiamo a scoprirlo.

Le voci in cui lo Spezia ha prevalso sono: il possesso palla, del tutto normale quando ci si trova in svantaggio e per di più gli avversari si sanno esprimere benissimo negli spazi; i cross, 18 contro 5, con tanti rimpianti per quello effettuato da Verde sul quale Bourabia ha centrato la traversa; duelli aerei vinti e intercetti: la squadra ha dovuto lavorare molto sotto l’aspetto distruttivo e in qualche caso l’ha fatto in maniera sufficiente.

Prendendo come campione le pagelle del Corriere dello Sport, sono 5 i giocatori che si sono meritati la sufficienza e, in qualche caso, anche il 6,5.

DRAGOWSKI – Ha avuto il merito di contenere il passivo con due interventi importanti: uno su Immobile, un altro su Felipe Anderson («paratissima»).

EKDAL – Esponente di un centrocampo non sempre travolto, ha messo in mostra una «vena creativa e combattiva».

ESPOSITO – «Manovratore coraggioso in avvio»: il problema è che lo Spezia non ha dato seguito al buon approccio, la Lazio l’ha fatto sfogare per poi far emergere la differenza di valori.

BOURABIA – Della traversa abbiamo già detto. Non solo, però: «Ha creato situazioni stuzzicanti muovendosi a tutto campo».

VERDE – «Ha garantito spinta»: non è bastato, ma è un buon segnale per le gare successive dove ci sarà bisogno di un atteggiamento simile.