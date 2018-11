Vrsaljko-D’Ambrosio, Inter hai un problema: a destra non si sfonda

Problemi a destra per l’Inter. Il duo Vrsaljko-D’Ambrosio sta facendo fatica e non riesce a sfondare

L’Inter ha dei problemi a destra. I nerazzurri in estate hanno deciso di investire su Sime Vrsaljko, terzino destro croato classe ’92, ex Sassuolo e Genoa. Il club nerazzurro ha ingaggiato il laterale croato in prestito oneroso a 6,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni. Il giocatore, dopo il Mondiale con la Croazia e dopo il problema al ginocchio di inizio stagione, sta faticando a imporsi. Finora ha giocato 7 partite tra Serie A e Champions League, 5 da titolare, con un andamento non troppo convincente. La sua media è al di sotto della sufficienza e la partita migliore sin qui è stata quella di Ferrara contro la Spal, con l’assist per lo 0-1 di Icardi.

Sime, preso soprattutto per aumentare i rifornimenti per Maurito, si è visto pochissimo in versione assist-man. L’Inter in rosa ha anche Danilo D’Ambrosio. Il terzino, destro e sinistro, è il classico giocatore affidabile, dal rendimento assicurato ma senza alti. Luciano Spalletti si è spesso affidato a lui, anche quando ha schierato la difesa a tre. Anche Danilo ha faticato a raggiungere la sufficienza in questi primi mesi della stagione 2018-19. Finora l’ex Toro ha giocato 11 partite totali (tra Serie A e Champions League), tutte partendo titolare. Bene contro la Fiorentina e in poche altre occasioni. L’Inter ha un problema in più: il duo Vrsaljko-D’Ambrosio non sfonda a destra.