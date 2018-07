Inter alla croata: doppio assalto a Vrsaljko e Kovacic

L’Inter lavora per rinforzare la formazione da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Vrsaljko e Kovacic sono i due obiettivi nerazzurri

Ausilio e Spalletti preparano…l’Interic! Il club nerazzurro si coccola i gioielli croati Brozovic e Perisic ed è pronta a lanciare l’assalto ad altri due gioielli della Nazionale croata, grande rivelazione del Mondiale: Sime Vrsaljko e Mateo Kovacic. Il primo, terzino destro classe ’92, ha dei trascorsi in Serie A con le maglie di Genoa e Sassuolo e si è imposto in Spagna con l’Atletico Madrid. Il giocatore ha dato il suo assenso al ritorno in Serie A ma non c’è ancora l’accordo con il club spagnolo.

L’Inter ha offerto 8 milioni per il prestito ma con diritto di riscatto, i Colchoneros continuano a non sentirci e a chiedere l’obbligo. Le principali alternative restano gli italiani d’Inghilterra, ovvero Zappacosta del Chelsea e Darmian del Manchester United. L’Inter poi è pronta ad avviare una trattativa con il Real Madrid per Mateo Kovacic. Il centrocampista, ex nerazzurro, ha molto mercato, e costa almeno 40 milioni. I nerazzurri proveranno ad avviare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto ma non sarà semplice: anche in questo caso, come per Vrsaljko, i nerazzurri proveranno a far leva sulla volontà del giocatore.