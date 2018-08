Arrivano le prime parole di Sime Vrsaljko da giocatore dell’Inter: il croato promette massimo impegno in campo

A seguito delle visite mediche e della firma sul contratto, il nuovo acquisto dell’Inter Sime Vrsaljko ha parlato così ai canali ufficiali del club nerazzurro: «Sono contento e orgoglioso di essere in un club del genere. Ho già esperienza in Italia grazie alle stagioni giocate a Genoa e Sassuolo, quindi sono pronto per l’avventura con l’Inter. Ho parlato tanto della società con Brozovic e Perisic, ma è stato una mia scelta: volevo tornare in Serie A e venire in nerazzurro. Ho sentito Politano via messaggio, mi ha detto che sarebbe stato felice di ritrovarci dopo l’esperienza in Emilia. Ogni calciatore può dare qualcosa, in più torneremo a disputare la Champions League e tutti dovremo dare il 120% per far felici i nostri tifosi, che saluto. Spero che a fine stagione saremo felici noi e loro».