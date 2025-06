Walter Sabatini, lezione al Toro: «L’Europa è un obbligo. Elmas andava tenuto, con lui non si deve fare una questione di soldi. Ricci da big. Bene Baroni, ma perché Vanoli via?»

Le parole di Walter Sabatini, ex direttore sportivo, sul Torino dopo il cambio in panchina e l’arrivo di Baroni in granata

Direttore sportivo tra i più brillanti anche sul piano comunicativo, Walter Sabatini analizza la situazione del Torino dalle colonne di Tuttosport. Di seguito le sue parole.

PARESCE CAPO SCOUTING – «È un ottimo osservatore, molto attento nel guardare ogni singolo aspetto quando valuta un calciatore. Paresce è anche un grandissimo lavoratore, anche di notte lo si può trovare ancora lì a guardare video, visionare giocatori».

UN AIUTO PER VAGNATI – «Chi prende Paresce fa un grande affare. Lo avevo portato alla Roma con me, lo avevo voluto io. Ora lo ha preso il Torino, quindi…».

IL RIENTRO DI SCHUURS – «Aveva fatto vedere ottime cose prima che si facesse male. Ora molto dipenderà dal suo carattere. Alla Roma abbiamo avuto un suo connazionale, Strootman, che ha subito più di un infortunio grave, ma è riuscito a tornare sui suoi livelli. Ma anche Florenzi è tornato quello di prima, può riuscirci quindi anche Schuurs».

COSA MANCA AL TORO PER ARRIVARE IN EUROPA – «Non lo so, ma è ora che il Torino dia segnali importanti al campionato. La storia e la tradizione glielo impongono. Il Toro tutte le stagioni deve pensare all’Europa. C’è da dire che nell’ultimo mercato la società aveva operato bene».

IL MANCATO RISCATTO DI ELMAS – «Elmas ha fatto molto bene, un giocatore come lui non si può lasciare andare via per una questione di soldi. Va trovato un accordo, io mi auspico che alla fine il macedone possa restare al Torino».

RICCI – «È in Nazionale, è uno dei pochi centrocampisti che sa interpretare il suo ruolo con autorevolezza. È normale che sia osservato dalle grandi squadre».

BARONI – «Baroni è un tecnico molto se rio, il Torino ha fatto un vero affare a prenderlo. Ma anche Vanoli ha fatto bene».

VANOLI – «Un allenatore non può esse re valutato solamente per gli ultimi due mesi, il Torino nel complesso ha fatto una buona stagione, va tenuto in considerazione tutto il percorso fatto, non solo un periodo. Anche Baroni, se guardiamo gli ultimi mesi, ha avuto una flessio ne. Poi non so perché Cairo abbia deciso di esonerare Vanoli».