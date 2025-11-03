Walukiewicz sul Sassuolo: «Dobbiamo imparare molto dai nostri errori. Sulla gara di oggi...» - Calcio News 24

Sassuolo, Walukiewicz suona la carica: «Serve più concentrazione, impariamo da ogni errore»

Il Sassuolo esce sconfitto in extremis contro il Genoa e, nel post partita, a parlare è Sebastian Walukiewicz, uno dei protagonisti della retroguardia neroverde. Il difensore polacco ha analizzato con lucidità la prestazione della squadra, sottolineando la necessità di un approccio diverso e di una maggiore continuità nell’arco dei novanta minuti.

«Abbiamo sbagliato atteggiamento nel primo tempo – ha ammesso Walukiewicz – perdendo troppi duelli e seconde palle. In Serie A questi dettagli fanno la differenza, e se non entri subito con la giusta concentrazione rischi di compromettere la partita. Durante l’intervallo ci siamo parlati, abbiamo capito che bisognava cambiare qualcosa e infatti nella ripresa siamo entrati con un’altra mentalità. Purtroppo, perdere all’ultimo minuto fa sempre male, ma adesso dobbiamo guardare avanti e pensare già alla prossima gara».

Il difensore ha poi allargato il discorso alla crescita complessiva del Sassuolo, evidenziando come la squadra debba imparare da ogni episodio negativo per migliorare: «Ogni partita deve insegnarci qualcosa. Dobbiamo essere in grado di trarre insegnamento da ogni errore e capire che serve sempre fare di più. Il Sassuolo è una squadra giovane, ma abbiamo anche giocatori d’esperienza che possono dare l’esempio. Se vogliamo ottenere risultati importanti, dobbiamo lavorare meglio durante la settimana e mantenere la concentrazione alta per tutti i novanta minuti».

Le parole di Walukiewicz riflettono un clima di autocritica costruttiva in casa Sassuolo, che sta attraversando una fase di alti e bassi. Dopo un buon inizio di stagione, i neroverdi hanno perso qualche punto prezioso per disattenzioni e cali di tensione nei momenti chiave delle partite. L’obiettivo di mister Grosso è ritrovare equilibrio e solidità, qualità indispensabili per risalire la classifica e tornare a macinare gioco come nelle stagioni migliori.

L’impegno e la consapevolezza, però, non mancano. Lo stesso Walukiewicz ha ribadito la fiducia nel gruppo e nel progetto tecnico: «Siamo un gruppo unito, che lavora tanto. Abbiamo le qualità per fare molto meglio e lo dimostreremo già dalla prossima partita».

Il Sassuolo, dunque, vuole ripartire subito. La sconfitta con il Genoa brucia, ma può diventare il punto di svolta per una squadra che sa di avere le potenzialità per tornare protagonista in Serie A.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A