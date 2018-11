Wanda Nara a Tiki-Taka: «Lite passata Icardi-tifosi? Ha dimostrato la sua serietà, su Juve-Inter…»

Le parole di Wanda Nara, moglie e procuratrice del capitano dell’Inter, Mauro Icardi, protagonista nel salotto televisivo di Tiki-Taka

Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, capitano dell’Inter, è intervenuta nel corso della puntata odierna del salotto televisivo ‘Tiki-Taka‘ condotto da Pierluigi Pardo su Italia Uno. Primo argomento caldo sono le dichiarazioni di Kolarov di oggi in conferenza, Wanda ricorda il periodo negativo nelle relazioni tra Icardi e la tifoseria nerazzurra: «Icardi e la lite con la tifoseria di qualche anno fa? E’ stata una cosa capita male, ci sono state delle incomprensioni tra Mauro e i tifosi, ma Mauro nel tempo ha dimostrato la persona che è e la sua serietà. E’ un professionista che pensa solamente al campo, gli era successo anche a Genova in Sampdoria-Inter dove ha segnato due gol in uno stadio che gli fischiava contro e gli diceva di tutto e di più».

Nel corso della trasmissione Wanda Nara ha poi discusso in vista del prossimo scontro diretto in programma tra due giornate tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium. L’agente del capitano nerazzurro vede alte percentuali di uscire indenni per la formazione allenata da Luciano Spalletti: «Penso che la Juve punti solamente alla Champions e secondo me la vincerà. Non vedo male l’Inter in un confronto diretto contro la Juventus in attesa del 7 dicembre».