Wenger difende Ozil: «È un artista, ci sono tanti modi per costruire una squadra»

Arsene Wenger ha difeso Ozil che sta vivendo un momento difficile all’Arsenal

Arsene Wenger, storico ex allenatore dell’Arsenal, in una intervista a ESPN si è schierato a favore di Mesut Ozil che sta vivendo un momento difficile con la maglia dei Gunners.

«Non ci sono mai stati problemi con Ozil. È sempre stato un ragazzo con qualità creative speciali e aveva bisogno di creatività in squadra. Ozil è un artista e questi ragazzi sono un po’ più sensibili. Hanno bisogno di supporto e di un ambiente che li ispiri a dare il meglio. Ci sono due modi per costruire una squadra di calcio: in un caso costringi tutti a fare la stessa cosa. Pari lavoro intenso e lavoro di difesa; poi c’è la soluzione del compromesso. Se hai un giocatore creativo e poco difensivo, puoi costruire una squadra attorno a lui. Ciò compenserà alcuni degli svantaggi. Questo è qualcosa a cui pensare».