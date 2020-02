Wenger e Capello, siparietto sui titoli revocati alla Juve – VIDEO

A margine della cerimonia dei Laureus Awards Fabio Capello e Arsene Wenger hanno dato vita a un siparietto

Divertente siparietto tra Arsene Wenger e Fabio Capello nel corso di una tavola rotonda a margine del Laureus Awards di Berlino. L’ex manager dell’Arsenal stava commentando la squalifica del Manchester City quando è poi intervenuto Capello.

WENGER – «Non so se la revoca del titolo sia prevista dalle regole, non so se le regole ne abbiano il potere».

CAPELLO – «Io ne so qualcosa di titoli revocati con la Juventus. Bisogna aspettare per capire la decisione. Per loro è solo una questione di soldi e non possono giocare in Champions la prossima stagione».