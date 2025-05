Wenger attacca l’Inter: «Lautaro cerca il rigore, l’intervento era pulito! La mia opinione…»

Le parole di Arsene Wenger, ex allenatore francese, sul calcio di rigore assegnato all’Inter contro il Barcellona in Champions League

Arsene Wenger ha parlato a Bein Sports del calcio di rigore concesso all’Inter nella semifinale di Champions League contro il Barcellona. Una critica che si aggiunge a quella di Flick.

RIGORE – «Sono totalmente contrario a questo tipo di rigore. E sono totalmente contrario all’uso della moviola. A velocità normale, è un ottimo intervento e arriva prima sulla palla».

LAUTARO – «Guarda cosa sta facendo, si sporge verso di lui. Sta cercando il rigore. Sa che non segnerà, perché lo sente lì. Per me, l’arbitro in questa situazione dimostra di non aver preso la decisione giusta».