Werner al Chelsea? L’ad del Lipsia frena: «Nessuno ha attivato la clausola»

Oliver Mintzlaff, amministratore delegato del Lipsia, ha parlato della cessione di Timo Werner al Chelsea che, secondo fonti inglesi e tedesche, sarebbe già avvenuta. Le sue parole.

WERNER – «Non c’è stato nessuno scambio con il Chelsea. Finora Werner non ha fatto valere la clausola e nessun club ci ha contattati per il trasferimento, né gli ha inviato un contratto. Non abbiamo nulla da dire al riguardo, non vogliamo prendere parte alle speculazioni su Timo».