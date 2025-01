West Ham, il messaggio di Michail Antonio ai tifosi: «Ci vediamo presto: quest’anno sono felice di essere vivo»

West Ham, il messaggio ai tifosi degli Hammers di Michail Antonio dopo aver lasciato l’ospedale in seguito all’incidente stradale

Ieri Michail Antonio, attaccante del West Ham, ha lasciato l’ospedale dopo il brutto incidente stradale del 7 dicembre. Dopo aver rischiato la vita, l’attaccante inglese è pronto a tornare in campo nella prossima stagione e sui canali ufficiali del club manda questo messaggio ai suoi tifosi.

«Ogni anno in questo periodo mi viene chiesto per cosa sono grato e ogni anno ho faticato a trovare le parole giuste. Ma quest’anno so esattamente per cosa sono grato: essere vivo. Voglio prendermi un momento per riconoscere qualcosa di cui sono arrivato a realizzare: ho passato così tanti anni a dare la vita per scontata. Ho fatto progetti per il giorno successivo, per l’anno successivo, sempre dando per scontato che il domani fosse garantito. Ho visto morire amici intimi, ho visto altri affrontare esperienze di pre-morte e, anche allora, non ho compreso appieno quanto sia preziosa la vita. Quello che ho passato di recente mi ha aperto gli occhi. La vita è fragile e ogni singolo momento conta. Sono così grato a Dio per avermi dato la forza di andare avanti e per avermi permesso di essere ancora qui. Ai servizi di emergenza, al servizio sanitario nazionale, all’Air Ambulance, a tutti gli ospedali Royal London e Cromwell e a tutti, da cima a fondo, al West Ham United FC. Il team medico, il consiglio, tutto lo staff, i miei compagni di squadra e i fantastici tifosi del West Ham… Onestamente non avrei potuto farcela senza di te. grazie dal profondo del mio cuore. Ai miei cari che sono stati al mio fianco durante tutto, non posso esprimere quanto significhi per me. Infine, a tutta la comunità calcistica, grazie per tutto l’amore e il supporto che mi avete dimostrato. Ha veramente significato il mondo. Vi amo tutti e sono infinitamente grato per ognuno di voi. Buon anno nuovo e presto tornerò in campo».