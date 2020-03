Wolverhampton, Adama Traore: nessuno dribbla quanto lui in Europa

Adama Traore è uno dei giocatori più importanti nel Wolverhampton. Ha statistiche incredibili nel dribbling

Adama Traore sta trascinando il Wolverhampton sia in Premier che in Europa League. Dotato di caratteristiche fisiche piuttosto anomale (possiede una stazza enorme per un calciatore), ha numeri incredibili nel dribbling. Su distanze lunghe è letteralmente imprendibile.

Basti pensare che, nell’undici stilato da Whoscored.com sui migliori dribblomani d’Europa, l’ex Barcellona è addirittura il primo per dribbling vinti fino a qui. Ben 144.