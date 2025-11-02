Wolverhampton, la decisione adesso è ufficiale! Vítor Pereira non è più l’allenatore dei Wolves, il comunicato del club

Wolverhampton, è l’ufficiale: Vítor Pereira sollevato dall’incarico, il club annuncia la fine del rapporto con il portoghese

La Premier League non concede tregua: lo sa bene Ange Postecoglou che, nonostante il trionfo in Europa League con il Tottenham, ha dovuto salutare la panchina del Nottingham Forest dopo appena quaranta giorni.

Adesso è il turno del Wolverhampton, che ha scelto di voltare pagina. L’avvio di stagione è stato disastroso e Vítor Pereira non è più l’allenatore dei Wolves.

Il bilancio parla chiaro: soltanto 2 punti raccolti in 10 giornate e il pesante 3-0 incassato contro il Fulham, risultato che ha segnato definitivamente il destino dell’ex tecnico dell’Al-Shabab. Il comunicato del club:

Comunicato Wolverhampton

I Wolves hanno interrotto il rapporto di collaborazione con l’allenatore Vitor Pereira”.

Desideriamo ringraziare Vitor e il suo staff per il loro instancabile lavoro durante la loro permanenza al Molineux.

