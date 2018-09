Marotta punta al Pallone d’Oro dei dirigenti: è in finale!

Il d. g. della Juventus Beppe Marotta candidato tra i finalisti al premio come miglior dirigente calcistico del mondo al World Football Summit di Madrid del 24 e 25 settembre

Stavolta Beppe Marotta punta dritto al premio personale. L’attuale direttore generale della Juventus, che di premi ne ha fatti vincere parecchi ai propri giocatori, è in prima fila per l’assegnazione del riconoscimento come miglior dirigente calcistico del mondo. Tra qualche giorno ne sapremo di più ma, almeno per adesso, Marotta è già sicuro di essere quantomeno sul podio: il dirigente bianconero è stato selezionato da una giuria qualificata tra i tre finalisti del World Football Summit, che si terrà quest’anno a Madrid, presso il Teatro Goya, tra il 24 ed il 25 settembre prossimi. Nella rosa iniziale dei candidati a quello che potrebbe essere definito come una sorta di Pallone d’Oro per dirigenti c’erano circa 120 nomi provenienti da ben 23 nazioni: mica male.

A contendere il premio a Marotta in ogni caso avversari di tutto rispetto: c’è quel José Angel Sanchez, direttore sportivo del Real Madrid a cui il d. g. bianconero in estate ha strappato Cristiano Ronaldo in primo luogo, quindi il d. s. del Manchester City Ferran Soriano, ex Barcellona, capace di costruire negli ultimi anni una squadra capace di dominare per gioco e risultati la Premier League. Avversari vincenti e di tutto rispetto – dicevamo prima – a cui però Marotta non ha nulla da invidiare in quanto a capacità manageriali: l’espansione bianconera degli ultimi anni ne è una chiara dimostrazione.