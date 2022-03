Xabi Alonso esalta il sistema tedesco: «Tanti tecnici giovani e di qualità. Klopp e Tuchel erano giovani, Nagelsmann ancora di più»

L’ex Real Madrid Xabi Alonso ha analizzato il modello tedesco nel corso di una video intervista a uno sponsor della Champions League.

LE PAROLE – «Direi che tutto è iniziato nel 2006 con il Mondiale. L’esempio che Klinsmann ha dato è stato fondamentale per la direzione presa dalla federazione tedesca, in termini generali ma anche di crescita dei giovani giocatori e allenatori. Il calcio tedesco sostiene gli allenatori giovani, anche quelli molto giovani. Il profilo è quello di tecnici coraggiosi che cercano un calcio intenso, fisico, ma anche attento all’aspetto tattico. Lo abbiamo visto con Nagelsmann, abbiamo tutti in mente Klopp e Tuchel, ma ce ne sono tanti altri che stanno facendo bene in Germania. Ho vissuto lì e ho visto queste cose in prima persona: stanno facendo un ottimo lavoro. Se un tecnico di 32 anni ha qualità, gli affidano comunque la squadra. Non c’è un approccio conservativo. Klopp e Tuchel hanno iniziato da giovani. Nagelsmann era ancora più giovane. È un pattern, si ripete spesso».