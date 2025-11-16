Yildiz fa autocritica dopo Turchia Bulgaria: «Avrei dovuto segnare almeno due gol. Chiedo scusa. Spagna? Faremo tutto il possibile»

Yildiz fa autocritica dopo Turchia Bulgaria: l’attaccante della Juve ha parlato al termine del match vinto nelle qualificazioni ai Mondiali

Vincere e convincere non gli basta. Kenan Yildiz, talento classe 2005 della Juventus e numero 10 della Turchia, ha guidato la sua nazionale nel successo per 2-0 sulla Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Rimasto in campo per tutti i 90 minuti, autore di una prova dominante fatta di tecnica, personalità e sacrificio, nel post gara ha sorpreso per l’equilibrio tra orgoglio e autocritica, mostrando una maturità superiore alla sua età.

Yildiz ha analizzato la prestazione collettiva partendo dagli avversari e dalla qualità del match, sottolineando le difficoltà incontrate su un terreno complicato e il valore della vittoria ottenuta dalla squadra guidata da Vincenzo Montella.

ANALISI DEL MATCH – «La Bulgaria ha giocato molto bene, abbiamo fatto loro i complimenti alla fine della partita perché ci hanno messo in difficoltà. Il terreno era scivoloso, era difficile per noi. Ma abbiamo giocato bene come squadra e vinto con un’ottima prestazione».

L’AUTOCRITICA – «Abbiamo avuto tante occasioni. Avrei dovuto segnare almeno due gol. Chiedo scusa per non esserci riuscito. Cercheremo di fare ancora meglio nelle prossime partite».

TESTA ALLA SPAGNA – «La Spagna è attualmente la migliore nazionale al mondo, sono al primo posto. Faremo tutto il possibile e, se Dio vuole, otterremo un buon risultato».