Yildiz Juventus, addio sempre più vicino? Quella big potrebbe tentare il blitz già a gennaio. Le ultimissime

Yildiz Juventus: il caso Salah scuote il mercato e mette pressione ai bianconeri. Le ultime sul passaggio del giocatore in Premier

La brusca fine di un’era rischia di consumarsi nel modo più traumatico possibile. Ad Anfield è esplosa una tempesta che coinvolge uno dei simboli del club: Mohamed Salah. L’attaccante egiziano è stato escluso dai convocati per la sfida di Champions League contro l’Inter, una scelta netta e pesante da parte della società, arrivata dopo l’ennesima intervista polemica rilasciata dal giocatore. Le dichiarazioni hanno sancito una rottura ormai insanabile con l’ambiente, aprendo scenari clamorosi sul suo futuro.

La crisi nasce da un rapporto incrinato con l’allenatore Arne Slot. Solo un anno fa sarebbe stato impensabile immaginare Salah come un problema, eppure oggi il quadro è completamente cambiato. Nonostante il rinnovo biennale da 13 milioni netti firmato ad aprile, il rendimento dell’egiziano nella stagione 2025-26 è crollato rispetto al passato. Slot lo ha escluso dall’undici titolare per tre gare consecutive, decisione che non è stata digerita dal numero 11. Da lì è partita la sua scelta di rispondere con un attacco mediatico anziché con un chiarimento interno.

L’esito appare inevitabile: senza scuse pubbliche, l’addio a gennaio sembra scritto. A 33 anni, il futuro di Salah porta dritto verso l’Arabia Saudita. Diversi club sono già in fila e l’Al-Hilal di Simone Inzaghi appare in vantaggio, pronto a garantirgli un ruolo centrale in vista del Mondiale 2026.

Il terremoto Salah, però, ha ripercussioni anche molto lontano da Liverpool. E qui entra in gioco il tema Yildiz Juventus. I Reds stanno già valutando il profilo ideale per sostituire il loro ex leader offensivo. Se in Premier League viene citato Antoine Semenyo del Bournemouth, dalla Germania filtrano indiscrezioni ben più preoccupanti per la Juventus. La Bild ha infatti inserito Kenan Yildiz tra i nomi in cima alla lista del Liverpool, accanto a Rodrygo e Olise.

Per la Juventus si tratta di un allarme serio. Il progetto “Yildiz Juventus” è centrale per il futuro del club: il talento turco, classe 2005, rappresenta uno dei pilastri su cui ricostruire la squadra. Ma la sua situazione contrattuale merita attenzione. Nonostante la scadenza fissata al 2029, l’ingaggio del trequartista è relativamente basso (1,7 milioni), e il rinnovo con adeguamento – richiesto tra i 5 e i 6 milioni – non è ancora definito.

Un’offerta fuori mercato del Liverpool, alla ricerca del sostituto di Salah, rischierebbe di mettere in seria difficoltà la Juventus e di interrompere sul più bello il percorso di crescita del giovane talento turco.