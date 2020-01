Young Inter, inizia la nuova avventura del terzino inglese. Il giocatore è atterrato a Milano: adesso le visite mediche prima della firma

È iniziata la nuova avventura professionale di Ashley Young. Il terzino è atterrato a Milano per sostenere le consuete visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà all’Inter.

È sbarcato in mattinata a Milano con un volo privato atterrato a Malpensa. Il giocatore, come scritto da Gianluca Di Marzio, prima svolgerà una prima parte di test all’Humanitas, per poi completare l’iter al Coni con l’idoneità sportiva.