Young: «Non è importante segnare o fare assist a livello personale, lo è per la squadra»

Ashley Young ha parlato in una lunga intervista a Sky Sport del mondo Inter e dell’aiuto che può dare allo squadra. Le parole dell’inglese riportate da Fcinternews.

VITTORIA – «Tutti avevamo bisogno di una reazione dopo la partita con il Sassuolo, perché quel giorno è stato un peccato non conquistare i tre punti. Avevamo bisogno di tornare subito a vincere e ci siamo riusciti a Parma, con una fantastica rimonta nel finale. Con il Brescia dovevamo dominare la partita e quando segni 6 gol significa che hai fatto una prestazione incredibile. Ci sono sempre delle cose che dobbiamo migliorare, non è importante segnare o fare assist a livello personale, ma lo è per la squadra».

GIOCARE OGNI 3 GIORNI – «Penso che giocare ogni 3-4 giorni richieda molto sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Una volta che ti abitui, devi solo pensare a scendere in campo e cercare di vincere. L’obiettivo principale è sempre quello dei tre punti. Abbiamo 9 partite di campionato di fronte: abbiamo la possibilità di fare tanti punti, dobbiamo approfittare di tutte le opportunità che ci vengono date. Non guardiamo troppo avanti, pensiamo a una partita per volta: domenica torniamo già in campo, ci sono tre punti da prendere. Ce ne sono 27 a disposizione, faremo il possibile per conquistarli tutti, poi alla fine vedremo dove saremo»