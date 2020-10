Zabaleta annuncia il ritiro dal calcio: « Sono stati anni meravigliosi»

Pablo Zabaleta ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi dal calcio giocato: questo il messaggio dell’argentino

Con un messaggio su Twitter Pablo Zabaleta ha annunciato la volontà di appendere gli scarpini al chiodo e lasciare il calcio giocato. Questo il messaggio dell’argentino.

«Dopo diciotto anni da professionista ho preso la decisione di lasciare il calci. Sono stati anni meravigliosi dove ho potuto vivere momenti unici e indimenticabili. Per sempre grato a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso società, compagni, allenatori e, ovviamente, tutta la mia famiglia e i miei amici. Con molta emozione lascio una delle migliori tappe della mia vita. Un’altra volta ancora, grazie di cuore per tutto».