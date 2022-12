Zabaleta su Enzo Fernandez: «La prossima estate andrà sicuramente in un grande club»

Pablo Zabaleta, ex giocatore dell’Argentina, ha parlato di Enzo Fernandez, nuova stella della seleccion. Ecco le sue dichiarazioni

Pablo Zabaleta, ex giocatore dell’Argentina, ha parlato al programma “Match of the Day”.

PAROLE – «Sono davvero contento della sua titolarità. È stato davvero bravo in entrambe le partite, è uscito dalla panchina ed è stato uno dei migliori giocatori dell’Argentina. Ha solo 21 anni ma è già a un livello fantastico col Benfica. Penso che la prossima estate andrà sicuramente in un grande club».