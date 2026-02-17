Connect with us

Zalewski a Sky: «Non dovevamo prendere gol a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Rimonta possibile? Ce la giocheremo!»

1 ora ago

Il centrocampista dell’Atalanta, Nicola Zalewski, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il Borussia Dortmund

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Nicola Zalewski ha commentato così la sconfitta per 2 a 0 in Borussia Dortmund Atalanta, nel match d’andata dei playoff di Champions League.

SUL MATCH – «Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo preso gol dopo 3 minuti che inevitabilmente ha indirizzato la gara. Non abbiamo sfruttato le occasioni, a cinque minuti dalla fine del primo tempo non dovevamo prendere gol ma la prima partita è andata. Dobbiamo pensare al Napoli adesso».

CI SONO I PRESUPPOSTI PER RIBALTARLA? – «Sì, siamo consapevoli dei nostri mezzi. Abbiamo preparato la gara bene ma non abbiamo sfruttato i loro punti deboli. Ce la giochiamo al ritorno».

SONO MANCATI RASPADORI E DE KETELAERE? – «Sì, sono due grandi giocatori fondamentali. Facciamo fatica ad arrivare a concludere ma con il senno di poi è facile. Siamo un gruppo forte al di là di chi manca».

LA MANCATA QUALIFICAZIONE DIRETTA – «Questo è il calcio, siamo consapevoli di esser forti e ce la giocheremo fino all’ultimo in tutte le competizioni».

