Zanetti blinda Lautaro Martinez: «Credo che lo avremo con noi per molto tempo»

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato a Cadena 3 del futuro di Lautaro Martinez. Le sue parole

LAUTARO MARTINEZ – «Orgoglioso che sia all’Inter. Quando lo abbiamo visto per la prima volta immaginavamo potesse diventare così. Che difenda i colori dell’Inter per noi è un orgoglio e mi rende felice, credo che lo avremo con noi per molto tempo».