Inter, Zanetti: «Chivu sta facendo bene, avrà una lunga carriera. Mastantuono ci piace, ma c’è un problema…»

Le parole di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, su Cristian Chivu e l’interesse per il talento di Mastantuono. Tutti i dettagli

Javier Zanetti ha parlato a Flashscore del momento dell’Inter.

CHIVU INTER– «Sì, Cristian sta facendo davvero bene. Prima è stato con la nostra Primavera per tre anni e anche lì ha fatto un grande lavoro e ora ha avuto questa opportunità al Parma che ha preso in un momento difficile, quando era in zona retrocessione. Il campionato è finito e il Parma è rimasto in Serie A. Sono convinto che Cristian sia un allenatore che avrà una lunga carriera».

MASTANTUONO – «Il River ha un giocatore giovane come Mastantuono, che ha solo diciassette anni, ma gioca con una personalità che lo fa sembrare uno che gioca in Serie A da dieci anni. A chi non piace Mastantuono? Tutte le squadre lo vorrebbero, ma costa troppo».