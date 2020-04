Zanetti si sbilancia: «Icardi non tornerà e Lautaro rimarrà in nerazzurro»

Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di ESPN del ritorno di Mauro Icardi e del futuro di Lautaro Martinez

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni dell’ESPN del ritorno di Mauro Icardi e del futuro di Lautaro Martinez. Le sue parole.

INTER – «Il mister sta lavorando davvero bene e si vedono i risultati: grazie a lui i giocatori sono migliorati e ora l’Inter può contare su una rosa di grande valore anche economico. Un mix di giovani promettenti e calciatori esperti. La strada da fare è lunga ma vedo un bel futuro davanti a noi».

ICARDI – «Non so, non abbiamo parlato di mercato per ora. Con il problema che stiamo vivendo a livello mondiale la cosa più importante è la salute. Poi avremo il tempo necessario per pensare a tutte queste cose».

LAUTARO – «Lautaro è migliorato tanto nell’ultimo anno, anche grazie al lavoro di Conte. Quando lo trattavamo con Milito e lui giocava in Argentina, ricordo quanto credemmo in lui dall’inizio. Io lo vedo felice all’Inter, si identifica con il club. Abbiamo creduto in lui. Per come lo vedo è felice in nerazzurro, si identifica con l’Inter. Le voci sul Barcellona? Io vedo il suo futuro nerazzurro».