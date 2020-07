Zaniolo convocato, il giallo infiamma la Roma: stando alle indiscrezioni ci sarebbero tensioni con alcuni compagni di squadra

Prima l’esclusione dai convocati, poi la chiamata per via dell’infortunio di Under: il giallo Nicolò Zaniolo – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – si infittisce.

Fonseca – si legge sulla rosea – lo aveva escluso per l’infortunio muscolare. A quanto pare di mezzo ci sarebbero alcune tensioni con i compagni: rimane il dubbio sull’eventuale infortunio, ma probabilmente nei prossimi giorni verrà data una motivazione ufficiale sulla situazione del calciatore.