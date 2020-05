Zaniolo e l’inno della Lazio: «Una canzonaccia, porta sfiga» – VIDEO

Il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo e l’inno della Lazio. Sfottò sui social. E’ derby anche in quarantena

Sfottò ai laziali da parte di Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma sta lavorando per tornare in campo ma nel frattempo si diverte giocando a Fifa con il suo amico Gaspare Galasso. Durante una diretta su Instagram, il calciatore della Roma, ha preso in giro il suo amico.

«Vola, Galassicos (il suo nickname social, ndr) nel cielo. Vola…» la canzone sulle note dell’inno della Lazio. La risposta del classe ’99 romanista non si è fatta attendere: «Non sento più quella canzonaccia. Quella canzone lì porta sfiga, te ne fa prendere 4 in 20 minuti». Le critiche dei laziali sui social non si sono fatte attendere.