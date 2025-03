Zaniolo, due mesi per prendersi la Fiorentina: finora non ha convinto e il riscatto diventa obbligo solo a quella condizione

Zaniolo non ha ancora convinto alla Fiorentina: 9 partite di Serie A e la Conference League per convincere i dirigenti viola

Nicolò Zaniolo si gioca il futuro alla Fiorentina. Con nove partite di campionato e la Conference League ancora da disputare, l’ex Roma deve dimostrare di poter essere protagonista in viola. Finora ha mostrato impegno e spirito di sacrificio, adattandosi anche a ruoli non suoi, ma senza riuscire a incidere come ci si aspettava. Gli mancano gli strappi e la capacità di essere decisivo, caratteristiche che avevano contraddistinto il suo gioco nelle stagioni passate.

Dopo l’esperienza poco brillante all’Atalanta, Zaniolo spera di trovare la svolta proprio domenica contro la squadra di Gasperini, un’occasione per riscattarsi. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il suo prestito dalla Fiorentina al Galatasaray prevede un diritto di riscatto a 15,5 milioni, che diventerebbe obbligo se dovesse giocare almeno il 60% delle partite per un minimo di 30 minuti. Al momento, però, le sue presenze non bastano a raggiungere questa soglia e il suo futuro resta incerto. La Fiorentina crede in lui, ma con la concorrenza di Beltran e Gudmundsson e un modulo non sempre adatto alle sue caratteristiche, dovrà sfruttare ogni opportunità per guadagnarsi la permanenza e rendere Firenze davvero la sua casa.