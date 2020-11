Zaniolo, parla la mamma: «Sconvolto per Maradona. Sul rientro…»

Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, parla della reazione del calciatore della Roma alla morte di Diego Armando Maradona

MARADONA E IL NAPOLI – «Anche mio figlio è rimasto sconvolto dalla scomparsa di Maradona. Gli abbiamo sempre mostrato i video di Diego e lui rimaneva a bocca aperta per le prodezze. M​io figlio fece un bel goal al Napoli. È bello sapere che sia apprezzato da De Laurentiis, ma di concreto non è mai arrivato nulla dal Napoli».

RIENTRO – «Non è possibile stabilire oggi una data del suo rientro. Spero presto, lui non vede l’ora. Ha spirito e spalle larghe, un carattere tosto. Ora lavora per recuperare, vuole gli Europei. Prosegue nel lavoro, gli manca il campo. In queste settimane ha sentito molti colleghi che hanno subito più o meno i suoi infortuni».