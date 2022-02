Zaniolo Juve, Tardelli non ci sta: «Il calcio conosce solo il colore dei soldi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex bianconero Tardelli ha parlato del possibile trasferimento di Zaniolo alla Juve

Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus, in una intervista a La Stampa ha parlato del possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo in bianconero la prossima estate.

LE PAROLE – «Riuscirà la Juventus a prendersi Nicolò Zaniolo, idolo giallorosso? Il calcio è cambiato e tutto può succedere. Ma un “Evviva” va al dirigente della Roma Tiago Pinto che senza girarci intorno ha avuto il coraggio di dire la verità. Non si può impedire a un giocatore di abbandonare la maglia che lo ha lanciato. È diventato ormai un calcio senza colore o forse è un calcio che conosce solo il colore dei soldi. La maglia era la pelle, i tifosi erano importanti, la città e l’affetto determinavano la scelta, ma tutto questo è andato sempre più scemando. Gli agenti la fanno da padroni e se anche i guadagni arrivano dagli odiati avversari non ha nessuna importanza. Totti e Maldini non sono più contemplati in questo nuovo calcio. Un calcio che paga quindici milioni di euro ad un agente per un trasferimento. Ma veramente abbiamo il coraggio di presentarci davanti al nostro ministro dell’economia a chiedere aiuti con queste credenziali?».

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24