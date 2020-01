Zaniolo racconta i suoi esordi: «All’inizio volevo mollare, poi…» – VIDEO

Nicolò Zaniolo si è raccontato a DAZN sui difficili esordi con la maglia della Fiorentina e della Virtus Entella

Nicolò Zaniolo si è raccontato ai microfoni di DAZN, in un’intervista che andrà in onda in formato integrale l’8 gennaio. Questo il primo estratto dell’intervista alla stella giallorossa.

«Nella mia carriera calcistica, specie nel settore giovanile non sono stato uno di punta, non sono mai stato visto come uno che doveva arrivare. Ero piccolo fisicamente e quando la Fiorentina mi ha scartato per motivi tecnici sono andato via. All’Entella sono arrivato a preparazione quasi finita, ricordo un giorno che ero al bar di mio padre alla Spezia, non ho giocato le prime 4 partite, mi sono messo a piangere, gli dissi che se non giocavo nemmeno lì era meglio che mi dedicassi ad altro. Mi dicevo “magari le qualità non ci sono”. Mio padre mi disse “prova a fare a mille l’ultima settimana”. Poi ho giocato con il Palermo e non sono più uscito».