Zaniolo vuole restare alla Roma: il club proverà a resistere alle offerte

Nicolò Zaniolo non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma: il club proverà a resistere alle offerte e trasformarlo in una bandiera

Nicolò Zaniolo contro il Brescia ha trovato il primo gol dopo l’operazione al ginocchio dimostrando, ancora una volta, quanto è fondamentale per la Roma. Come spiega La Gazzetta dello Sport il club giallorosso non ha intenzione di vederlo.

Nonostante la corte serrata di Juve, Inter e diversi club europei, Zaniolo non si vende, per la soddisfazione di Nicolò, che ai dirigenti ha detto: «Voglio restare», sapendo che comunque c’è il desiderio di avere presto un contratto da top. Per la Roma, una scelta di cuore e anche di testa, visto che nel calcio post-Covid sarebbe difficile cedere Nicolò a più di 40 milioni (più bonus), mentre (almeno) un altro anno in giallorosso consentirebbe di fare aste sulla base di 60-70 milioni. Se poi si materializzerà il cambio di proprietà, con l’arrivo di Dan Friedkin (o cloni) è possibile che davvero Zaniolo possa diventare il volto bello della Roma che verrà.