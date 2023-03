Il calo realizzativo di Duvan Zapata con l’Atalanta. I numeri da aprile 2022

I numeri dell’attaccante colombiano dell’Atalanta Duavn Zapata sotto il profilo realizzativo dopo l’infortunio dell’anno scorso

Nonostante le gerarchie siano cambiate in attacco, è un dato di fatto rimarcare che l’impegno da parte di Duvan Zapata non sia mai mancato all’Atalanta: nelle ultime uscite, concretezza a parte, ha dato una forte mano alla squadra non dando mai segnali rinunciatari tutte le volte che viene tirato in causa.

Il rovescio della medaglia però sta proprio in quella concretezza che, da parte sua, manca da tantissimo tempo considerando infortuni, tempi di recupero e difficoltà nel ripetere quello che fu in zona goal il numero 91 atalantino.

Riavvolgendo il nastro partendo esattamente dal 10 aprile 2022 (data del suo rientro dopo il grave infortunio agli adduttori contro il Cagliari), Duvan Zapata ha disputato il 68% dei match (24 su 35) siglando soltanto due goal contro Venezia e Lecce nel giro di 11 mesi: zero nel 2023. Troppo poco per un giocatore che da quando è venuto a Bergamo, fino ad ora, ha sempre ottenuto una media di 12 goal nelle prime 27 giornate.