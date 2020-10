Zapata: «Dopo il gol è cambiata la partita, peccato non aver trovato la terza rete»

Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Ajax. Queste le parole del colombiano

«Non abbiamo cambiato molto nel secondo tempo, nel primo tempo non riuscivamo a concretizzare le giocate. Eravamo consapevoli che stavamo facendo un’ottima partita, dopo aver trovato il gol è cambiata la partita e peccato non aver trovato il terzo gol. Di positivo oggi c’è lo spirito. Oggi è stata una doppietta pesante, la squadra comunque sta crescendo. Bravi tutti. Quando non puoi vincere è meglio non perdere. Forse dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, lo spirito è quello giusto»