Zappa Napoli, svelato il motivo dello stop: perché la trattativa con il Cagliari è saltata, i dettagli

1 ora ago

Zappa

Zappa Napoli, trattativa nella finestra di gennaio sfumata: ecco svelato il vero motivo dello stop con il Cagliari

Negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato, il Napoli ha provato a muoversi per Gabriele Zappa, terzino del Cagliari. Il club azzurro aveva sondato la possibilità di portarlo in rosa per rinforzare il reparto difensivo, valutando concretamente l’operazione. Come rivelato da Fabrizio Romano, però, il tentativo non ha portato ai risultati sperati.

L’interesse del Napoli per Zappa era legato soprattutto alle condizioni fisiche di Giovanni Di Lorenzo. L’infortunio del capitano aveva inizialmente generato preoccupazione, spingendo la dirigenza a considerare l’idea di un innesto immediato sulla fascia destra per tutelarsi in caso di stop prolungato.

Con il passare dei giorni, gli esami hanno però escluso problemi seri per Di Lorenzo, riducendo la necessità di intervenire sul mercato. Di conseguenza, la pista Zappa è stata accantonata e il Napoli ha scelto di chiudere la finestra invernale senza ulteriori movimenti in quel ruolo.

