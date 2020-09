Zappacosta: «Non ho avuto alcun dubbio di venire al Genoa»

Davide Zappacosta, neo acquisto del Genoa, ha parlato della sua nuova avventura in rossoblu tramite i canali ufficiali del club

«E’ stata una trattativa lampo, mi ha chiamato il mio procuratore un giorno prima dicendomi che c’era l’opportunità di venire qui al Genoa. Io non ho avuto alcun dubbio perché cercavo una piazza del genere per giocare. Venivo da due annate difficili e quindi la scelta è stata semplice. Ho tanta voglia di fare bene e di aiutare i ragazzi a raggiungere gli obiettivi stagionali. Sono arrivato con tanta determinazione e mi sono messo subito a disposizione del mister e dei miei compagni. Fortunatamente siamo partiti con il piede giusto. Vogliamo proseguire con questa linea per cercare di toglierci più soddisfazioni possibili. Io ho tanta voglia di riscatto perché vengo appunto da due stagioni difficili, soprattutto quella dell’anno scorso per il mio infortunio».