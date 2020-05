Le dichiarazioni di Davide Zappacosta, terzino della Roma, sul calciomercato ma anche sull’infortunio

Davide Zappacosta tra passato, presente e futuro. Il laterale destro della Roma ha parlato a Sky Sport dicendo la sua sulla permanenza in giallorosso e anche sul recupero dall’infortunio. Ecco le sue parole.

CHELSEA – «La Premier League e il Chelsea mi hanno dato davvero tanto. Ho giocato con grandi campioni e ho vinto due trofei, la Premier mi ha dato tantissimo perché è un campionato dove la gente non molla mai».

FUTURO – «A me piacerebbe rimanere a Roma, per diversi motivi, il principale è quello di voler dimostrare chi sono e il giocatore che sono. Mi sto allenando, ho fatto tanti sacrifici per poter essere a disposizione alla ripartenza».

L’INFORTUNIO – «Sto facendo sedute dedicate al ginocchio perché ci vuole tempo per recuperare nel migliore dei modi e credo di essere a un buon 90% e di tornare poi a disposizione per la ripresa del campionato».