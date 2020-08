Zazzaroni: «Cedere Dybala? Sarebbe un atto di autolesionismo»

Ivan Zazzaroni commenta le voci per le quali Dybala non sarebbe incedibile per la Juve. Le parole del giornalista

Cedere Dybala sarebbe un atto di autolesionismo della Juve. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato così delle voci che vorrebbero la Joya non più incedibile.

«Dalle mie parti li chiamano “gli interessi – o gli affari – di Cazzetti”. Sono le operazioni ad alto quoziente di autolesionismo che inevitabilmente si risolvono con un notevole danno per chi le effettua. Il signor Cazzetti – si narra nel Bolognese – bruciò la casa per vendere la cenere che un tempo veniva usata per lavare la biancheria. Il “mitico” mi è tornato in mente leggendo che Dybala potrebbe essere messo di nuovo sul mercato».