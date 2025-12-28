Zazzaroni incorona Conte: «È il vero numero uno dell’anno. Comunicazione? Ogni tanto ci regala metafore un po’ eccessive, ma merita rispetto. Aspettiamoci la Champions»

Zazzaroni incorona Conte: le parole del direttore del Corriere dello Sport al Numer1 Podcast nei giudizi sul tecnico del Napoli fresco Supercampione d’Italia

Intervenuto al Numer1 Podcast, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha espresso un giudizio netto e senza sfumature su Antonio Conte. Per Zazzaroni non ci sono dubbi: il tecnico salentino è stato il protagonista assoluto del 2025, non solo per i trofei conquistati, ma per l’impatto complessivo avuto sul campionato e sul contesto che lo circonda.

IL NUMERO UNO DEL 2025 – «Il vero numero uno dell’anno è Antonio Conte».

VITTORIE E PERCEZIONI RIBALTATE – «Ha vinto campionato e Supercoppa, ma ha vinto anche le diffidenze e le antipatie che in questi mesi si sono accumulate attorno a lui».

LO STILE COMUNICATIVO – «Ogni tanto ci regala metafore un po’ eccessive, come quella del morto che non voleva accompagnare».

LA SVOLTA SIMBOLICA – «Quel morto lo ha fatto risorgere davvero, anche grazie a una sosta di una settimana gestita in modo magistrale».

IL TEMA DEL RISPETTO – «Al di là che possa piacere o meno per come comunica, Conte merita rispetto. Sa vincere, punto».

UN RICONOSCIMENTO CHE VA OLTRE LA STAGIONE – «È l’allenatore dell’anno, ma anche l’allenatore di molti anni per il campionato italiano e per il nostro calcio».

LO SGUARDO ALL’EUROPA – «Adesso aspettiamoci anche la Champions. Verrà cancellato pure quel luogo comune secondo cui Conte non può fare bene sia in campionato sia in Europa».