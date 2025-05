Zazzaroni critica: «La Juve ha la nostalgia del corto muso, Tudor peggio di Thiago Motta. Ora il futuro…»

L’analisi di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul pareggio ottenuto dalla Juve sul campo della Lazio. I dettagli

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato del pareggio della Juve sul campo della Lazio per la lotta alla Champions League.

NOSTALGIA DEL CORTO MUSO – «Il corto muso è decisamente preferibile alla musata. Preferibile poiché senz’altro più salutare. Se ne dev’essere reso conto anche lo juventino giochista che dopo l’espulsione di Kalulu s’è ritrovato con tutta la Lazio addosso e il timore di dover tornare a casa senza quella speranza Champions coltivata fino allo scadere della prima ora di una partita povera. La partita che la Juve può permettersi in questo momento di evidenti necessità di classifica».

TUDOR – «Con Tudor il registro è certamente cambiato, la razionalità ha preso il sopravvento su una singolare forma di fantasia/arroganza, ma è anche lievemente peggiorato il rendimento della squadra che viaggia a una media-punti inferiore a quella della fin troppo breve avventura di Thiago: 1,71 contro 1,79. Ora davanti a sé la Juve che insegue disperatamente il quarto posto ha sei punti potenziali – Udinese a Torino, Venezia in Laguna – ma il livello delle sue ultime prestazioni non autorizza pensieri ottimistici. Molto – conclude – dipenderà dal risultato di Bergamo: nel caso in cui la Roma di Ranieri, il cui muso è cortissimo, riuscisse a battere anche l’Atalanta il futuro si tingerebbe di grigio tendente al nero».