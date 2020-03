Zeman: «Juve favorita per lo scudetto. Giusto giocare a porte chiuse»

Zdenek Zeman, ex allenatore della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Zdenek Zeman, ex allenatore della Lazio dal 1994 al 1997, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

«Per me la Juventus resta la favorita. Continuo a ritenerla la squadra con più valori in assoluto. Per ora ha qualche difficoltà a esprimersi e non riesce a sfruttare tutta la forza che ha. Giusto giocare senza pubblico? Sì. Visto che ci sono grandi problemi di salute, è normale che senza pubblico si evita quel pericolo. Secondo me, finire il campionato può diventare problematico».